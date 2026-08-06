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KI-Boom beschert iPhone-Bauer Foxconn Rekordumsatz

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06.08.2026 09:31
In den Fabriken von Foxconn werden unter anderem iPhones von Apple gebaut.
In den Fabriken von Foxconn werden unter anderem iPhones von Apple gebaut.(Bild: EPA/DAVID CHANG)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der KI-Boom hat dem taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn im Juli einen Rekordumsatz beschert. Die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 54,2 Prozent auf 946,5 Milliarden Taiwan-Dollar (25,4 Milliarden Euro) gestiegen, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

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Vor allem die Sparte mit Cloud- und Netzwerkprodukten wie KI-Servern profitierte von der hohen Nachfrage nach KI-Produkten. Auch die Sparte für intelligente Unterhaltungselektronik, die Smartphones umfasst, legte kräftig zu.

Für das dritte Quartal rechnet der Apple- und Nvidia-Zulieferer sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich mit einem Wachstum. Der Betrieb werde allmählich an Fahrt gewinnen, da die Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie in die Hochsaison kämen, hieß es weiter. Es sei jedoch „notwendig, die Auswirkungen der unbeständigen globalen politischen und wirtschaftlichen Lage zu beobachten“. 

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Foxconn, das offiziell Hon Hai Precision Industry heißt, gibt keine numerischen Prognosen ab. Die vollständigen Ergebnisse für das zweite Quartal sollen am 12. August veröffentlicht werden.

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