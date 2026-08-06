KI-Boom beschert iPhone-Bauer Foxconn Rekordumsatz

Für das dritte Quartal rechnet der Apple- und Nvidia-Zulieferer sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich mit einem Wachstum. Der Betrieb werde allmählich an Fahrt gewinnen, da die Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie in die Hochsaison kämen, hieß es weiter. Es sei jedoch „notwendig, die Auswirkungen der unbeständigen globalen politischen und wirtschaftlichen Lage zu beobachten“.