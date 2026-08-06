So bleiben Sie cool: Einfache Tricks gegen Hitze

Bei Überhitzung muss richtig gehandelt werden

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann große Hitze gesundheitliche Probleme verursachen. Warnzeichen wie Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Verwirrtheit oder Kreislaufbeschwerden erfordern rasches Handeln. Betroffene sollten an einen kühlen, schattigen Ort gebracht, mit Wasser oder feuchten Tüchern gekühlt sowie enge Kleidung gelockert werden. Körperliche Anstrengung ist zu vermeiden.

„Bei Bewusstseinsstörungen, anhaltender Verschlechterung oder Verdacht auf einen Hitzschlag muss sofort der Notruf 144 verständigt, und die betroffene Person bis zum Eintreffen der Rettungskräfte beobachtet werden“, appelliert das Rote Kreuz.