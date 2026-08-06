So bleiben Sie cool: Einfache Tricks gegen Hitze

Was hilft wirklich gegen Sommerhitze? Die „Krone“ hat sich im Strandbad Klagenfurt umgehört und die Badegäste zu ihren Favoriten für die optimale Abkühlung befragt.
Vom regelmäßigen Trinken über schattige Lieblingsplätze bis hin zur Abkühlung in Seen oder Wäldern gibt es viele Möglichkeiten, sich vor der Hitze zu schützen.
Lüften am Morgen als Geheimtipp
Besonders belastend empfinden viele Strandbad-Badegäste aktuell die Stunden zwischen 13 und 16 Uhr. Helga Winkler (73) erklärt: „Richtiges Lüften macht den großen Unterschied. In den kühlen Morgen- und Abendstunden gelangt frische Luft in die Wohnräume. Tagsüber halten geschlossene Fenster sowie heruntergelassene Rolläden bzw. Vorhänge die Hitze draußen.“
Zu den Empfehlungen zählt außerdem, ausreichend Wasser zu trinken und leichte, wasserreiche Speisen wie Obst, Gemüse oder Salate zu essen. „Ganz viel Eis essen“, ergänzen Daniele (10) und sein Bruder Nicolo Martinengo (12) schmunzelnd. Niko (19) und Marco (18) aus Klagenfurt erinnern zudem an Sonnenschutz: Hut, Sonnenbrille und Sonnencreme schützen vor Sonnenbrand und helfen, Sonnenstiche oder Hitzeschlag zu vermeiden.
Ob Schlucht, Berg oder See: Hauptsache kühl
Wer Abkühlung sucht, findet in Kärnten zahlreiche Naturjuwele. Schluchten wie die Ochsenschlucht im Drautal oder die Tscheppaschlucht bieten ebenso angenehme Temperaturen wie die Bergregionen rund um das Nassfeld oder Bad Eisenkappel. Für eine besondere Erfrischung sorgen die Tropfsteinhöhle Griffen und die Obir-Tropfsteinhöhlen. Auch Kärntens kühlste Badeseen laden zum Baden ein: Der Afritzer See mit 23,9 Grad sowie der Brennsee und der Weißensee mit jeweils 24 Grad bieten ideale Bedingungen.
Paradiesgarten in Moosburg
Vor allem Gemeinden schaffen zunehmend natürliche Rückzugsorte für heiße Tage. Moosburg hat sich zu dem Thema bereits Gedanken gemacht und Projekte in die Tat umgesetzt.
Wir haben vor Jahren begonnen, einen Park zum Verweilen und Genießen zu entwickeln. Nicht nur die Natur – auch Kunstwerke können bestaunt werden.
LAbg. Bgm. Herbert Gaggl
Bei Überhitzung muss richtig gehandelt werden
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann große Hitze gesundheitliche Probleme verursachen. Warnzeichen wie Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Verwirrtheit oder Kreislaufbeschwerden erfordern rasches Handeln. Betroffene sollten an einen kühlen, schattigen Ort gebracht, mit Wasser oder feuchten Tüchern gekühlt sowie enge Kleidung gelockert werden. Körperliche Anstrengung ist zu vermeiden.
„Bei Bewusstseinsstörungen, anhaltender Verschlechterung oder Verdacht auf einen Hitzschlag muss sofort der Notruf 144 verständigt, und die betroffene Person bis zum Eintreffen der Rettungskräfte beobachtet werden“, appelliert das Rote Kreuz.
Anna Papitsch/Marie Komposch
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