Besonderes Erntedankfest mit Pyramidenkogel-Blick

Traumwetter, gelebtes Brauchtum und beste Stimmung: Beim Erntedankfest in Keutschach wurde am Sonntag das Schlossareal zum Treffpunkt für Jung und Alt.
Beim großen Festumzug präsentierten sich Bauern, Jäger, Vereine und die Kinder der Volksschule. Für einen besonderen Blickfang sorgten Reiterinnen, die in Formation die Kärntner Farben darstellten. Auch Ponys, Ziegen, Hühner und zwei süße Dackelwelpen mischten sich unter die tierischen Teilnehmer.
Stimmung und Kulinarik
Anschließend wurde im Schlossareal bei herzhaften Schmankerln, hausgemachten Süßigkeiten und kühlen Getränken weitergefeiert. Für die musikalische Stimmung sorgte Wörthersee Klang – ganz ohne Strom, dafür mit viel Gefühl und volkstümlichen Klängen.
Hinter dem gelungenen Fest standen Organisator Martin Einspieler und die vielen freiwilligen Helfer, die mit ihrem Einsatz für einen rundum gelungenen Erntedanktag sorgten.
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