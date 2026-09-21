Besonderes Erntedankfest mit Pyramidenkogel-Blick

Beim großen Festumzug präsentierten sich Bauern, Jäger, Vereine und die Kinder der Volksschule. Für einen besonderen Blickfang sorgten Reiterinnen, die in Formation die Kärntner Farben darstellten. Auch Ponys, Ziegen, Hühner und zwei süße Dackelwelpen mischten sich unter die tierischen Teilnehmer.