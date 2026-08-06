Kärnten geht das Wasser aus: Maßnahmen folgen

Viele Bauern greifen bereits auf Wintervorräte zurück. Doch auch beim Futter könnte es heuer Engpässe geben. Besonders der Futtermais leidet unter der Trockenheit. „Wir warten auf einen gleichmäßigen Regen. Sollte dieser kommen, könnten sich die Pflanzen noch erholen“, zeigt sich Erich Roscher, Pflanzenbaudirektor und Leiter des Referates für pflanzliche Produktion bei der Landwirtschaftskammer Kärnten, vorsichtig optimistisch. Die aktuelle Situation sei jedoch nicht erst durch die Hitzewochen entstanden: „Bereits seit Jahresbeginn messen wir zu wenig Niederschlag. Die Hitzewelle ist nun der Höhepunkt.“