Geheimdienst-Alarm: Russland könnte NATO testen

Für die europäischen Nachrichtendienste hat die Entwicklung noch einen weiteren Effekt: Sie bindet Ressourcen. Denn selbst wenn ein Vorfall letztlich nicht auf einen russischen Angriff zurückgeht, müssen mögliche Zusammenhänge untersucht werden. „Jetzt muss jeder Brand oder jede Fehlfunktion von den Nachrichtendiensten als möglicher Terroranschlag untersucht werden – und das ist für sie ein gutes Ergebnis“, sagte Koudelka.