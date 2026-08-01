Lebensqualität in Kärnten laut Umweltbericht hoch

Der Umweltbericht ist kein Bericht für die Schublade. Er zeigt klar, wo Kärnten steht, wo Maßnahmen wirken und wo wir weiter konsequent dranbleiben müssen. Verantwortung für unsere Umwelt beginnt mit Hinschauen“, betont Umwelt-Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. In der jüngsten Regierungssitzung war genau dieser Bericht Thema. Egal ob bestehende Belastungen, umgesetzte Maßnahmen und zukünftige Handlungsfelder in Kärnten, von Wasser und Klima bis hin zu Boden, Kreislaufwirtschaft, Naturschutz und Naturgefahren – der Umweltbericht 2025 bietet einen Überblick.