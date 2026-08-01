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Lebensqualität in Kärnten laut Umweltbericht hoch

Kärnten
01.08.2026 22:00
Beim Sanierungsprojekt „Ossiacher See – Bleistätter Moor“ werden Gewässerschutz, ...
Beim Sanierungsprojekt „Ossiacher See – Bleistätter Moor“ werden Gewässerschutz, Hochwasserschutz und ökologische Verbesserung miteinander verbunden.(Bild: Alexander Schwab)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Der Kärntner Umweltbericht 2025 zeigt, dass Maßnahmen wirken – und gleichzeitig bringt er neue Schwerpunkte. Ein wichtiger Fokus für das Land liegt auf den Gewässern und der Trinkwassersicherheit, aber auch der effizienten Nutzung des heimischen Bodens.

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Der Umweltbericht ist kein Bericht für die Schublade. Er zeigt klar, wo Kärnten steht, wo Maßnahmen wirken und wo wir weiter konsequent dranbleiben müssen. Verantwortung für unsere Umwelt beginnt mit Hinschauen“, betont Umwelt-Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. In der jüngsten Regierungssitzung war genau dieser Bericht Thema. Egal ob bestehende Belastungen, umgesetzte Maßnahmen und zukünftige Handlungsfelder in Kärnten, von Wasser und Klima bis hin zu Boden, Kreislaufwirtschaft, Naturschutz und Naturgefahren – der Umweltbericht 2025 bietet einen Überblick.

Treibhausgasemmissionen gesenkt
Und Kärnten scheint auf einem gutem Weg zu sein, immerhin wurden die Treibhausgasemissionen seit 2005 um 32,5 Prozent gesenkt. Zehn KLAR!-Regionen mit 75 Gemeinden arbeiten in Projekten, um sich auf Klimaveränderungen vorzubereiten. Trotzdem wolle man sich nicht zurücklehnen, gerade in Sachen Gewässer und Trinkwassersicherheit. Sanierungsprojekte wie am Ossiacher See dienen dem Gewässer- und Hochwasserschutz sowie der ökologischen Verbesserung.

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Hinter Zahl stehen konkrete Fragen
Wichtig sei in Zukunft der Umgang mit dem Boden. Altlastenbearbeitung, Flächenwidmung und Bodenfunktionsbewertung müssten nachhaltig gedacht werden. „Hinter jeder Zahl steht eine konkrete Frage: Was bedeutet das für die Menschen in Kärnten? Umweltpolitik muss im Alltag spürbar sein.“

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