Wandervergnügen wird im Herbst schnell zur Gefahr

Land Tirol rät zur Planungs-App

Trotzdem darf man beim Wandern im Herbst nicht vergessen, dass kürzere Tage, Laub, Nässe und erste Vereisungen die Bedingungen am Berg und im Tal verändern – auch in Osttirol, wo es zahlreiche, teils alpine Wanderwege gibt. Das Land Tirol appelliert daher, bei der Planung einer Herbsttour die jahreszeitlichen Besonderheiten zu berücksichtigen und die Route an die aktuellen Bedingungen anzupassen. „Gerade im Herbst lohnt sich ein genauer Blick auf die geplante Tour und die aktuellen Bedingungen. Digitale Werkzeuge können dabei eine wichtige Unterstützung sein“, betont Sportreferent Philip Wohlgemuth. Das Euregio-Projekt Digiway bietet verlässliche digitale Grundlagen für die Tourenplanung in Tirol, Südtirol und Trentino. Die Applikation fürs Smartphone liefert genau die Informationen, die man braucht, um Touren realistisch einzuschätzen.