Heckentag macht Schluss mit dem Einheitsgrün

Beim Kärntner Heckentag werden Gehölze aus regionalem Saatgut sowie abgestimmte Heckenpakete angeboten. Die Pakete können noch bis 31. Oktober vorbestellt und am 14. November in Klagenfurt, Villach oder Seeboden abgeholt werden.

Bestellungen beim Heckentelefon donnerstags von 9 bis 12 Uhr unter: 0660 1549776 oder per E-Mail: office@heckentag.at

Alle Informationen und Online-Bestellung unter www.heckentag.at