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Heckentag macht Schluss mit dem Einheitsgrün

Kärnten
21.09.2026 07:00
Beim Heckentag können wieder heimische Sträucher, Bäume und Heckenpakete für den Garten bestellt ...
Beim Heckentag können wieder heimische Sträucher, Bäume und Heckenpakete für den Garten bestellt werden.(Bild: RGV/L. Andres)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Der Kärntner Heckentag macht Schluss mit dem Einheitsgrün an den Grundstücksgrenzen: Statt Thuja oder des Kirschlorbeer ziehen heimische Gehölze ein. Die bringen Vielfalt und Leben in den Garten. Pakete und einzelne Pflanzen können jetzt noch bestellt werden.

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Der Herbst ist die perfekte Zeit, um eine neue Hecke oder ein vielfältiges Staudenbeet anzulegen: Denn nach dem Winter bieten heimische Gehölze wertvolle Pollen und Nektar für viele Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und Schwebfliegen. 

Die Bestäuber sichern die Fortpflanzung zahlreicher Wildpflanzen und bilden eine zentrale Grundlage für Erträge im Obst und Ackerbau. Gerade während der ersten warmen Tage im Frühling blühen erst wenige Pflanzen und das Futterangebot ist gering.

Wichtig für Insekten und Co.
Beim österreichweiten Forschungsprojekt „Heckenleben“ des Vereins Regionale Gehölzvermehrung wurde untersucht, welche Bedeutung heimische Hecken für eine stabile Populationsentwicklung der Insekten haben. Im Fokus standen unter anderem die Blühabfolgen von heimischen Gehölzen. 

Die Hundsrose bietet Insekten Blüten, ist Unterschlupf und ihre Früchte, die Hagebutten sind ...
Die Hundsrose bietet Insekten Blüten, ist Unterschlupf und ihre Früchte, die Hagebutten sind wertvolles Superfood.(Bild: ARGE Naturschutz)

Die Ergebnisse zeigen, dass Hecken oder wilde Ecken aus einheimischen Pflanzen, wichtige Versorgungslücken bei Pollen und Nektar schließen können. Während Weiden, Kornelkirschen oder Vogelkirschen im Frühjahr erste Nahrungsquellen bieten, übernehmen später andere Gehölze oder krautige Pflanzen entlang der Hecken diese Funktion. Dadurch entsteht ein buntes Blütenangebot, das Bestäuber das ganze Jahr über versorgt.

Herkunft als entscheidender Faktor
Entscheidend ist dabei die Herkunft der Pflanzen. „Gehölze reagieren sensibel auf Klima, Boden und Höhenlage. Pflanzen aus regionalem Saatgut sind an diese Bedingungen angepasst und entwickeln ihre Blühzeiten im Einklang mit ihrer Umgebung“, erklärt Landschaftsplaner und Gehölzexperte Klaus Wanninger. 

Kärntner Heckentag

Beim Kärntner Heckentag werden Gehölze aus regionalem Saatgut sowie abgestimmte Heckenpakete angeboten. Die Pakete können noch bis 31. Oktober vorbestellt und am 14. November in Klagenfurt, Villach oder Seeboden abgeholt werden.

Bestellungen beim Heckentelefon donnerstags von 9 bis 12 Uhr unter: 0660 1549776 oder per E-Mail: office@heckentag.at

Alle Informationen und Online-Bestellung unter www.heckentag.at

Der Verein Regionale Gehölzvermehrung beschäftigt sich seit 30 Jahren mit der Gewinnung von Saatgut von wild wachsenden Gehölzen, die dann weitervermehrt und wieder in die Regionen zurückgebracht werden. So bleiben Anpassungen erhalten, die für das Zusammenspiel von Pflanzen und Hecken wesentlich sind.

Dabei kann jeder Garten Teil dieser Entwicklung sein. Eine Hecke aus heimischen Gehölzen kann helfen, Lebensräume zu verbinden und Wildbienen, Schmetterlinge, Hummeln oder Schwebfliegen entlang ihres Weges Nahrung zu bieten.

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