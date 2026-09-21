Griff ins Senioren-Börserl? Länder wollen beraten

Pflegebonus soll ins Gesetz

Weiter ging es beim Pflegebonus. Dieser soll künftig gesetzlich abgesichert werden. Hintergrund ist der Wirbel in Salzburg: Dort wollte die Landesregierung die monatliche Zahlung von rund 160 Euro abdrehen und die dafür vorgesehenen Bundesmittel im eigenen Budget behalten. Erst nach heftigen Protesten folgte die Kehrtwende.