Dieses Kärntner Einkaufszentrum ist das Beste

Jedes Jahr werden im Rahmen des Shoppingcenter Performance Report Österreich (SCPRÖ) die Einkaufszentren mit der höchsten Mieterzufriedenheit geehrt. Dabei werden Mieter bzw. Vertriebs- und Expansionsleiter befragt, wie zufrieden sie mit der Leitung der Shopping Center und der Wirtschaftlichkeit an den einzelnen Standorten sind. Bereits 2020 konnte das Neukauf Spittal den Sieg nach Kärnten holen.