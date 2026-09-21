Dieses Kärntner Einkaufszentrum ist das Beste

Im jährlichen Shoppingcenter Performance Report Österreich (SCPRÖ) werden Mieter zu ihrer Zufriedenheit mit der Leitung der jeweiligen Einkaufszentren und der Wirtschaftlichkeit an den Standorten befragt. Dabei überzeugte das Neukauf Spittal und holte im bundesweiten Vergleich den Gesamtsieg.
„Von unseren Mietern zum besten Centermanager Österreichs gewählt zu werden, macht uns ungemein stolz und ist die schönste Auszeichnung für unser Unternehmen“, sagt Andreas Wedenig, Geschäftsführer des Neukauf Spittal. Unter seiner Leitung wurde das Einkaufszentrum mit einer Durchschnittsnote von 1,83 als bestes Einkaufszentrum Österreichs 2026 ausgezeichnet.
Jedes Jahr werden im Rahmen des Shoppingcenter Performance Report Österreich (SCPRÖ) die Einkaufszentren mit der höchsten Mieterzufriedenheit geehrt. Dabei werden Mieter bzw. Vertriebs- und Expansionsleiter befragt, wie zufrieden sie mit der Leitung der Shopping Center und der Wirtschaftlichkeit an den einzelnen Standorten sind. Bereits 2020 konnte das Neukauf Spittal den Sieg nach Kärnten holen.
Stefan Rutter – Miteigentümer der Rutter Immobilien Gruppe, zu der auch das Neukauf Spittal gehört – betont das Potenzial des Einkaufzentrums: „Das Neukauf Spittal ist seit Jahrzehnten das führende Handelszentrum in Oberkärnten. Das Center bietet einen perfekten Mix an leistungsstarken Filialisten und großartigen lokalen Familienunternehmen. Das Angebot reicht vom täglichen Bedarf bis zu Mode, Elektro- und Spielwaren.“
Auch Gerhard Köfer, Bürgermeister der Stadtgemeinde Spittal/Drau gratuliert zu dem Erfolg: „Die Auszeichnung von Neukauf bestätigt die hohe Attraktivität unserer Einkaufsstadt. Gerade in Zeiten großer Umwälzungen und Online-Konkurrenz, freut mich diese Auszeichnung besonders und zeigt die Bedeutung des stationären Handels als Motor der Wirtschaft, sozialer Treffpunkt und Arbeitgeber.“
Nahversorgung ist entscheidend
Österreichweit wurden 96 Einkaufszentren verglichen. Gerade jene in den Spitzenrängen weisen ähnliche Muster auf. „Starke Lebensmittelanker und ergänzende Nahversorger sind wesentliche Merkmale bei erfolgreichen Einkaufszentren“, sagt Thomas Terlinden, Verantwortlicher für den SCPRÖ. Diese schaffen laut Terlinden eine regelmäßige Grundfrequenz, von der der gesamte Standort profitiert.
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