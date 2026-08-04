Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jugendforscher an Bord

Leitbild für Integration: Personalwahl überrascht

Steiermark
04.08.2026 14:20
Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier 2023 bei der Präsentation eines Berichts zur „Lage der ...
Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier 2023 bei der Präsentation eines Berichts zur „Lage der Jugend“.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Steiermark verschärft ihren Kurs in Sachen Integration – und will das auch in einem neuen Leitbild festhalten. Nun wurde bekannt, wer den Prozess wissenschaftlich begleiten wird: der durchaus umstrittene Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Einführung einer Sachleistungskarte (auch für Vertriebene aus der Ukraine), strengere Spielregeln bei der Sozialhilfe, keine Landesförderungen für private Integrationsvereine, eine verbindliche Hausordnung in Asylquartieren – und bald auch Verhaltensregeln, die Asylwerber unterschreiben müssen. Unter dem seit Dezember 2024 amtierenden Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) hat sich die Integrationspolitik in der Steiermark merklich verschärft. 

„Wer dauerhaft in unserem Land leben möchte, muss unsere Sprache lernen, unsere Gesetze achten, unsere Werte respektieren und unsere gesellschaftlichen Gepflogenheiten verinnerlichen“, betont Amesbauer. Der „inhaltliche Kompass“ dafür soll ein neues Integrationsleitbild sein, das die bisherige „Charta des Zusammenlebens in Vielfalt“ ersetzen wird. Diese ist aus Amesbauers Sicht „fehlgeleitet“ und stellt die Steiermark „fälschlicherweise als Multi-Kulti-Land“ dar.

Zitat Icon

Ziel ist es, dass Zuwanderer unsere Werte, unsere Rechtsordnung und die Spielregeln des Zusammenlebens verinnerlichen. Integration ist keine Einbahnstraße.

Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ)

Bild: Christian Jauschowetz

Bekannter Jugendforscher rückte nach rechts
Der Prozess für das neue Leitbild wird wissenschaftlich begleitet. Fünf Fachleute bzw. Institute wurden eingeladen, Angebote zu legen. Den Direktzuschlag erhielt nun das Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung unter der Leitung von Bernhard Heinzlmaier. Dieser ist im Bereich Jugendforschung seit Jahrzehnten medial präsent. Politisch eher links sozialisiert, rückten seine Positionen in den vergangenen Jahren aber immer weiter nach rechts. Heinzlmaier hat eine Kolumne im Online-Medium „exxpress“, kritisiert etablierte Medien und arbeitet sich „wokeness“ und „political correctness“ ab. 

Sechs Monate soll der wissenschaftliche Bearbeitungszeitraum dauern. Laut Aussendung des Landes Steiermark steht dabei „eine fundierte inhaltliche Auseinandersetzung sowie eine qualitativ hochwertige Erarbeitung der Grundlagen“ im Vordergrund. 

Lesen Sie auch:
Hannes Amesbauer
Krone Plus Logo
Steiermark macht Ernst
Strenger Asylkurs: Jetzt kommen Verhaltensregeln
26.07.2026
Was ab sofort gilt
Steirer verschärfen Hausordnung in Asylquartieren
25.06.2026

Unterstützung von Koalitionspartner ÖVP
Amesbauer lobt Heinzlmaier als „ausgewiesenen Fachmann“ und erklärt: „Das Integrationsleitbild beschränkt sich nicht auf den Bereich Asyl und Migration, auch wenn dort die größten Herausforderungen liegen. Es soll vielmehr die unterschiedlichen Formen von Zuwanderung klar unterscheiden.“

Zitiert wird in der Aussendung des Landes auch ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl: „Integration braucht Respekt und klare Regeln. Wer Teil unserer Gesellschaft werden möchte, muss seinen Beitrag zu einem respektvollen und gelingenden Zusammenleben leisten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
04.08.2026 14:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
157.253 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
150.162 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
113.518 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1316 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1147 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Österreich
Dürre-Alarm! Bauern fordern jetzt 300 Euro pro Kuh
1016 mal kommentiert
Statt auf grünen Wiesen stehen viele Kühe in Österreich derzeit auf dürren Feldern.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf