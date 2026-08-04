Zweite Pleite in nur einem Jahr für Autozulieferer

Stahlbauer ist ebenfalls insolvent

Auch ein zweiter Betrieb aus Oberösterreich steht vor der Schließung: Die Staber Stahl- und Anlagenbau GmbH aus Ried im Traunkreis ist ebenfalls insolvent. Die Firma fertigt hauptsächlich Stahlkonstruktionen und Anlagen. Seit dem Vorjahr sei der wirtschaftliche Betrieb aber nicht mehr möglich, heißt es laut KSV1870 von der Geschäftsführung. Der Umsatz sei aufgrund der schlechten Konjunktur eingebrochen, dazu seien steigende Material- und Lohnkosten gekommen.