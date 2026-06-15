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„Amore“ im Honeymoon

Dua Lipa und Callum Turner baden im Liebesglück

Society International
15.06.2026 11:53
Dua Lipa und Callum Turner genießen nach der Traumhochzeit auf Sizilien ihre Flitterwochen an ...
Dua Lipa und Callum Turner genießen nach der Traumhochzeit auf Sizilien ihre Flitterwochen an der Amalfiküste.(Bild: ugpix)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Mega-Hochzeit auf Sizilien baden Dua Lipa und Callum Turner im Meer vor der Amalifküste gerade im Liebesglück. Denn das Promi-Pärchen genießt im Honeymoon seine „Grande Amore“ am liebsten in Bikini und Badehose. 

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Fotos zeigen die Sängerin und den Schauspieler ganz verliebt in großen, pink-weißen Schwimmreifen im Meer treiben. Die Schnappschüsse stammen aus dem Honeymoon, den das Paar aktuell an der Amalfiküste genießt.

Dua Lipa und Callum Turner baden im Honeymoon im Liebesglück.
Dua Lipa und Callum Turner baden im Honeymoon im Liebesglück.(Bild: ugpix)

Turtelei im Meer
Und eins wird klar: Die beiden können die Finger einfach nicht voneinander lassen. Immer wieder tauschen Lipa und Turner Küsse und verliebte Blicke und kommen sich nicht nur im Schwimmreifen, sondern auch auf der Sonnenliege und unter der Dusche näher.

Erst Anfang Juni gaben sich die beiden in London am Standesamt das Jawort. Einige Tage später folgte die Mega-Luxus-Hochzeit mt rund 300 Gästen – darunter auch Sir Elton John – in und rund um Palermo.

Heiße Küsse unter der Dusche inklusive!
Heiße Küsse unter der Dusche inklusive!(Bild: ugpix)

Paar zeigt Eheringe
Während der mehrtägigen Hochzeits-Sause soll Dua Lipa unglaubliche 26 verschiedene Kleider getragen haben! In den Flitterwochen geht es die Sängerin da deutlich entspannter an und lässt sich im goldenen Bikini treiben.

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