Warum der „König“ auf 100 Mio. Dollar verzichtet

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass er aufhört, so hat es auf mich nicht gewirkt“, sagte Österreichs NBA-Profi Jakob Pöltl. Wo James nun aktiv sei, spiele für ihn keine große Rolle. Für die Liga habe dessen Karrierefortsetzung aber große Bedeutung. „Er ist immer noch ein Zugpferd, keine Frage. Er ist einer der größten, wenn nicht der größte Name, der je gekommen ist aus der NBA“, meinte Pöltl. „Also für die NBA als Produkt und für die Fans ist das sicher eine coole Sache.“