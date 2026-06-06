Dua Lipa zahlt „Schmiergeld“ für Traumhochzeit

Als die Hochzeitsplaner des Paares die Banner abrissen, eskalierte die Situation: Die Demonstranten sprühten die Botschaften als unentfernbare Graffitis an die Wände. Auf dem Sockel einer historischen Marmorsäule prangten zudem wütende Beschimpfungen über die vermeintlichen Bestechungsversuche: „Du hast mich um fünf Euro betrogen ... Fünf Ohrfeigen für dich!“ Palermos Bürgermeister Roberto Lagalla versuchte zwar, die Gemüter zu beruhigen und betonte, die Stadt werde „an niemanden übergeben“, verteidigte aber gleichzeitig das Event als wichtige Werbung für die Region.