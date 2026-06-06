Dua Lipa empfing Hochzeitsgäste zu Mega-Party

Feierlichkeiten lösten in Palermo auch Proteste aus

Die Feierlichkeiten lösten in Palermo auch Proteste aus. In der Nähe der Veranstaltungsorte tauchten Flugblätter mit den Aufschriften „Palermo steht nicht zur Miete“ und „Unser Platz ist nicht euer Wohnzimmer“ auf. Die gleichen Botschaften wurden auf einem an einem Balkon aufgehängten Tuch sowie auf Transparenten in der Umgebung gezeigt. Nach Medienberichten versammelten sich zudem rund 30 Demonstranten in der Nähe der Feier, ohne dass es zu größeren Zwischenfällen kam.