16-Jähriger schießt den FC Bayern München zum Sieg

Der FC Bayern München jubelt bei seiner Asien-Reise: Der deutsche Rekordmeister setzte sich in Seogwipo (Südkorea) gegen Jeju FC mit 2:1 (2:1) durch. Zum Matchwinner avancierte ein 16-Jähriger.
Beim Fehlen oder nur kürzeren Einsätzen von Topstars betrieben der 19-jährige Felipe Chavez (12. Minute) und der erst 16-jährige Bastian Assomo (41.) mit ihren Toren Eigenwerbung. Für Jeju traf Changmin Lee (16.).
In der letzten halben Stunde, als Trainer Vincent Kompany unter anderem die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nathaniel Brown und Aleksandar Pavlovic brachte, gab es reihenweise Chancen zum 3:1 – es fiel aber nicht mehr. ÖFB-Legionär Konrad Laimer durfte rund 15 Minuten ran.
Nun wartet Europa-League-Sieger
Nach dem Testspiel-Erfolg in Südkorea reisen die Bayern am Mittwoch weiter nach Hongkong. Dort steht am Freitag (14 Uhr/MESZ) das Duell mit Europa-League-Sieger Aston Villa an.
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