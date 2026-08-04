16-Jähriger schießt den FC Bayern München zum Sieg

In der letzten halben Stunde, als Trainer Vincent Kompany unter anderem die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nathaniel Brown und Aleksandar Pavlovic brachte, gab es reihenweise Chancen zum 3:1 – es fiel aber nicht mehr. ÖFB-Legionär Konrad Laimer durfte rund 15 Minuten ran.