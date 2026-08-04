Stau-Hölle in Kroatien: Blechlawine rollt an

Stundenlang im Stau

Die Hitze macht die Autofahrten für die Urlauber noch anstrengender, aktuell klettern die Temperaturen mancherorts auf fast 40 Grad hinauf. Die Autofahrer mussten in den vergangenen Tagen teils stundenlang in der prallen Sonne ausharren, bis es wieder weiterging. Eine Autofahrerin aus Montenegro klagte dem Nachrichtenportal tportal gegenüber etwa, dass sie 16 Stunden Wartezeit hinter sich habe – mit ihrem autistischen Kind im Auto. „Das geht einfach nicht, das ist zu viel“, kritisierte sie.