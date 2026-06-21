Dua Lipa lüftet Geheimnis um ihr Brautkleid

Zwei Wochen lang mussten ihre Fans warten, jetzt gewährt Dua Lipa endlich einen Blick auf ihren großen Tag. Die Sängerin veröffentlichte auf Instagram erstmals Fotos ihrer Hochzeit auf Sizilien und sorgte damit vor allem mit ihrem außergewöhnlichen Brautkleid für Aufsehen.
Die 29-Jährige schritt in einer spektakulären Chanel-Robe zum Altar, die in aufwendiger Handarbeit gefertigt wurde. Das Kleid war mit beeindruckenden 480.000 Perlen verziert und zusätzlich mit kunstvoll gestalteten Trompe-l’œil-Juwelen ausgestattet. Für zusätzlichen Glamour sorgten 25.000 Federn, die das Haute-Couture-Kunstwerk schmückten.
Auch beim Schleier setzte Chanel auf pure Handwerkskunst. Der rund sechs Meter lange Tüllschleier wurde in Feinarbeit von Hand mit Perlen und Federn bestickt und mit zahlreichen handgeschnittenen Organza-Applikationen verziert.
Maßgeschneideter Anzug
Abgerundet wurde das Hochzeits-Outfit der britischen Popstarin durch elegante weiße Satin-Pumps aus dem Traditionshaus Massaro. Bräutigam Callum Turner entschied sich für einen maßgeschneiderten Anzug von Louis Vuitton.
Hinter der Kreation steckt ein enormer Aufwand: Insgesamt 1155 Stunden arbeiteten die Chanel-Ateliers an dem Kleid. Es handelt sich um die erste Haute-Couture-Kreation von Designer Matthieu Blazy für das renommierte Modehaus.
Beim ersten Anblick seiner Braut dürfte auch Schauspieler Callum Turner sprachlos gewesen sein. Die nun veröffentlichten Hochzeitsfotos zeigen das Paar vor der malerischen Kulisse Siziliens und geben einen Einblick in die romantische Feier.
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