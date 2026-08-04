„Zeit ist reif“: Wird diese Frau nun FIFA-Chefin?

Eine kritische Stimme

Klaveness ist eine kritische Stimme im Weltfußball und hatte sich unter anderem im Fall Folarin Balogun, dessen Rotsperre bei der WM nach Intervention von Trump aufgehoben worden war, zu Wort gemeldet. Die FIFA-Wahl findet am 18. März 2027 in Marokko statt. Kandidaten müssen bis zum 18. November ihre Bewerbung einreichen.