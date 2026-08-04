„Zeit ist reif“: Wird diese Frau nun FIFA-Chefin?

Das wäre eine Premiere! Ex-FIFA-Boss Sepp Blatter spricht sich für Norwegens Verbandschefin an der Spitze der FIFA aus.
„Lise Klaveness verdient größten Respekt. Sie war die Einzige, die stets klar Stellung bezogen und sich nicht dem Mainstream angeschlossen hat. Und bei der FIFA ist die Zeit reif dafür, dass eine Frau die Führung übernimmt“, schrieb Blatter (90) bei X über die 45-jährige Norwegerin.
Eine Frau an der Spitze des Weltverbandes wäre eine Premiere, bislang hatten nur Männer das Präsidentenamt inne.
Infantino heftig unter Beschuss
Der aktuelle FIFA-Boss Gianni Infantino steht wegen seiner Pläne heftig in der Kritik. Der 56-jährige Schweizer wollte Anteile an den Premium-Produkten des Weltverbandes an private Investoren verkaufen und damit Milliarden lukrieren.
Eine kritische Stimme
Klaveness ist eine kritische Stimme im Weltfußball und hatte sich unter anderem im Fall Folarin Balogun, dessen Rotsperre bei der WM nach Intervention von Trump aufgehoben worden war, zu Wort gemeldet. Die FIFA-Wahl findet am 18. März 2027 in Marokko statt. Kandidaten müssen bis zum 18. November ihre Bewerbung einreichen.
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