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Silbereisen ist 45

Beatrice Egli schickt süße Schuhbotschaft an Flori

Society International
04.08.2026 15:12
Beatrice Egli hat Florian Silbereisen auf Instagram mit lieben Worten zum 45. Geburtstag ...
Beatrice Egli hat Florian Silbereisen auf Instagram mit lieben Worten zum 45. Geburtstag gratuliert. Fast noch mehr für Aufregung sorgen aber ihre Schuhsohlen mit einer geheimen Botschaft.(Bild: APA-Images / EXPA / Eibner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum 45. Geburtstag von Florian Silbereisen hat Beatrice Egli (38) ihren Schlager-Kollegen mit liebevollen Worten überrascht. Doch während die Sängerin ihrem „Flori“ öffentlich alles Gute wünscht, entdecken Fans auf dem gemeinsamen Foto ein kleines Detail, das sofort neue Spekulationen auslöst.

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Auf Instagram gratulierte Beatrice ihrem langjährigen Freund und Bühnenpartner mit einer besonders persönlichen Botschaft.

„Happy Birthday, mein lieber Florian!“, schrieb sie und wünschte ihm von Herzen Gesundheit, Glück und viele unvergessliche Momente. Außerdem hoffe sie, dass jeder neue Tag für ihn „eine Melodie bereithält, die dein Herz berührt“ und ihn dorthin führt, „wo du dich wirklich zuhause fühlst“. 

Warme Worte, die bei den Fans sofort für Begeisterung sorgten.

Alle schauen plötzlich auf ihre Schuhe
Noch mehr Aufmerksamkeit als der Text bekommt allerdings das Foto, das Beatrice für ihre Glückwünsche ausgesucht hat. Die beiden sitzen eng nebeneinander auf einer blumengeschmückten Hollywoodschaukel, lachen sich an und berühren sich sogar mit den Stirnen.

Doch der eigentliche Hingucker liegt weiter unten: Auf den Sohlen von Beatrice Eglis Sneakers sind die Buchstaben „B“ und „F“ zu erkennen. Viele Fans deuten das augenzwinkernd als Anspielung auf Beatrice und Florian – und sehen darin einen kleinen, geheimen Gruß an den Entertainer.

Das Bild entstand beim „Schlagerboom Open Air“ in Kitzbühel und sorgt jetzt erneut für Gesprächsstoff.

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Fans hoffen weiter auf das Schlager-Traumpaar
Seit Jahren wünschen sich zahlreiche Schlagerfans, dass aus der besonderen Verbindung der beiden mehr wird. Immer wieder wird über eine mögliche Liebe spekuliert – nicht zuletzt, weil Beatrice und Florian ihre außergewöhnliche Chemie auch auf der Bühne offen zeigen.

Mit ihrem gemeinsamen Song „Das wissen nur wir“ spielten sie selbst charmant mit den Gerüchten und heizten die Fantasie ihrer Fans zusätzlich an.

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