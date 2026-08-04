Beatrice Egli schickt süße Schuhbotschaft an Flori

„Happy Birthday, mein lieber Florian!“, schrieb sie und wünschte ihm von Herzen Gesundheit, Glück und viele unvergessliche Momente. Außerdem hoffe sie, dass jeder neue Tag für ihn „eine Melodie bereithält, die dein Herz berührt“ und ihn dorthin führt, „wo du dich wirklich zuhause fühlst“.

Warme Worte, die bei den Fans sofort für Begeisterung sorgten.