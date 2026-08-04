Was verbindet die Elbphilharmonie mit Linz?

Was lieben Sie an Ihrem Job an der Elbphilharmonie?

Besonders berührend sind für mich Projekte, in denen Menschen erstmals mit klassischer Musik in Kontakt kommen und unmittelbar darauf reagieren. Ob Kinder, die zum ersten Mal ein Orchester live erleben, oder partizipative Formate – diese direkten Begegnungen zwischen Publikum und Musik. Das sind für mich die größten Highlights.