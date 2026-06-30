Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traum-Flitterwochen!

Dua Lipa schickt nackte Schaumbad-Grüße aus Rom

Society International
30.06.2026 10:45
Luxus pur in den Flitterwochen: Dua Lipa genießt ein entspannendes Schaumbad in der legendären ...
Luxus pur in den Flitterwochen: Dua Lipa genießt ein entspannendes Schaumbad in der legendären Marmorwanne des Nobelhotels La Posta Vecchia bei Rom – dieses Foto begeistert derzeit Millionen Fans auf Instagram.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/dualipa)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für Flitterwochen! Pop-Superstar Dua Lipa (30) lässt ihre Fans mit einer Reihe luxuriöser Urlaubsfotos dahinschmelzen – und vor allem ein Schnappschuss sorgt weltweit für Aufsehen: Die Sängerin entspannt splitterfasernackt in einer spektakulären Marmor-Badewanne voller Schaum!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Doch aufgepasst: Viele Fans glaubten zunächst, das inzwischen virale Foto sei auf der Trauminsel Ischia entstanden. Tatsächlich steckt hinter dem Luxus-Bild eine ganz andere Adresse.

Berühmte Marmor-Badewanne
Die berühmte Marmor-Badewanne befindet sich im legendären La Posta Vecchia in Ladispoli, rund 40 Minuten vor den Toren Roms. Das exklusive Anwesen ist eine prachtvolle Villa aus dem 17. Jahrhundert direkt am Meer und gehörte einst dem US-Milliardär J. Paul Getty.

Dort entstand das Bild, das aktuell die sozialen Netzwerke erobert und Tausende Kommentare sammelt.

Dua Lipa lässt es sich im Honeymoon – hier in der Medici Suite – so richtig gut gehen.
Dua Lipa lässt es sich im Honeymoon – hier in der Medici Suite – so richtig gut gehen.(Bild: www.instagram.com/dualipa)

Luxuriöse Flitterwochen-Reise quer durch Italien
Mit Ehemann Callum Turner genießt Dua Lipa derzeit ihre luxuriöse Italien-Reise. Erst Ende Mai 2026 hatte sich das Paar bei einer kleinen, privaten Zeremonie in der Old Marylebone Town Hall in London das Jawort gegeben.

Lesen Sie auch:

Die Trauung von Callum Turner und Dua Lipa war hochemotional, es flossen sogar Tränen!
Trauung mit Stil
Turner vergoss beim Jawort mit Dua Lipa Tränen!
Trauung mit Stil
Turner vergoss beim Jawort mit Dua Lipa Tränen!
Dua Lipa und Callum Turner baden im Honeymoon im Liebesglück.
„Amore“ im Honeymoon
Dua Lipa und Callum Turner baden im Liebesglück
„Amore“ im Honeymoon
Dua Lipa und Callum Turner baden im Liebesglück
Dua Lipa und  Callum Turner lassen sich ihre Hochzeitsfeierlichkeiten, die bis 8. Juni dauern, ...
Oldtimer, Filmkulisse
Dua Lipa empfing Hochzeitsgäste zu Mega-Party
Oldtimer, Filmkulisse
Dua Lipa empfing Hochzeitsgäste zu Mega-Party
Teure Ruhe: Dua Lipa bezahlt wütende Sizilianer (wie hier rechts vor einer Straßensperre), um ...
Kohle statt Amore
Dua Lipa zahlt „Schmiergeld“ für Traumhochzeit
Kohle statt Amore
Dua Lipa zahlt „Schmiergeld“ für Traumhochzeit
Dua Lipa am Vortrag der Hochzeit – scho da fand eine Mega-Party statt.
Rekord-Robe
Dua Lipa lüftet Geheimnis um ihr Brautkleid
Rekord-Robe
Dua Lipa lüftet Geheimnis um ihr Brautkleid

Anfang Juni folgte ein exklusives Hochzeitswochenende auf Sizilien. Zu den noblen Schauplätzen gehörte unter anderem die historische Villa Valguarnera in Bagheria.

Die Reise der Frischvermählten liest sich wie ein Reiseführer für Superstars. Auf ihrer Tour machten Dua Lipa und Callum Turner unter anderem Station in Porto Ercole, Rom, der Küste von Latium, Bernalda und Taormina auf Sizilien.

Während andere ihre Flitterwochen mit Selfies dokumentieren, liefert Dua Lipa gleich einen kompletten Luxus-Film ab – inklusive Traumkulissen, Fünf-Sterne-Hotels und einem Schaumbad-Bild, über das jetzt die ganze Welt spricht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
30.06.2026 10:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
273.905 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
187.290 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
157.567 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2428 mal kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1280 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1273 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Mehr Society International
Traum-Flitterwochen!
Dua Lipa schickt nackte Schaumbad-Grüße aus Rom
Laufsteg-Debüt mit 16
Laetitia Castas Tochter begeistert bei Jacquemus
„Keine Dates seit ...“
Angelina Jolie macht schockierende Liebesbeichte
Florida-Sonne pur!
Strand-Auszeit für Ronaldo-Freundin Georgina
„Mein Körper“
Amira Aly wehrt sich gegen Schwangerschafts-Kritik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf