Dua Lipa schickt nackte Schaumbad-Grüße aus Rom

Berühmte Marmor-Badewanne

Die berühmte Marmor-Badewanne befindet sich im legendären La Posta Vecchia in Ladispoli, rund 40 Minuten vor den Toren Roms. Das exklusive Anwesen ist eine prachtvolle Villa aus dem 17. Jahrhundert direkt am Meer und gehörte einst dem US-Milliardär J. Paul Getty.