Dua Lipa schickt nackte Schaumbad-Grüße aus Rom

Was für Flitterwochen! Pop-Superstar Dua Lipa (30) lässt ihre Fans mit einer Reihe luxuriöser Urlaubsfotos dahinschmelzen – und vor allem ein Schnappschuss sorgt weltweit für Aufsehen: Die Sängerin entspannt splitterfasernackt in einer spektakulären Marmor-Badewanne voller Schaum!
Doch aufgepasst: Viele Fans glaubten zunächst, das inzwischen virale Foto sei auf der Trauminsel Ischia entstanden. Tatsächlich steckt hinter dem Luxus-Bild eine ganz andere Adresse.
Berühmte Marmor-Badewanne
Die berühmte Marmor-Badewanne befindet sich im legendären La Posta Vecchia in Ladispoli, rund 40 Minuten vor den Toren Roms. Das exklusive Anwesen ist eine prachtvolle Villa aus dem 17. Jahrhundert direkt am Meer und gehörte einst dem US-Milliardär J. Paul Getty.
Dort entstand das Bild, das aktuell die sozialen Netzwerke erobert und Tausende Kommentare sammelt.
Luxuriöse Flitterwochen-Reise quer durch Italien
Mit Ehemann Callum Turner genießt Dua Lipa derzeit ihre luxuriöse Italien-Reise. Erst Ende Mai 2026 hatte sich das Paar bei einer kleinen, privaten Zeremonie in der Old Marylebone Town Hall in London das Jawort gegeben.
Anfang Juni folgte ein exklusives Hochzeitswochenende auf Sizilien. Zu den noblen Schauplätzen gehörte unter anderem die historische Villa Valguarnera in Bagheria.
Die Reise der Frischvermählten liest sich wie ein Reiseführer für Superstars. Auf ihrer Tour machten Dua Lipa und Callum Turner unter anderem Station in Porto Ercole, Rom, der Küste von Latium, Bernalda und Taormina auf Sizilien.
Während andere ihre Flitterwochen mit Selfies dokumentieren, liefert Dua Lipa gleich einen kompletten Luxus-Film ab – inklusive Traumkulissen, Fünf-Sterne-Hotels und einem Schaumbad-Bild, über das jetzt die ganze Welt spricht.
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