Mindestens 14 Fälle: Legionellen-Welle durch Hitze

Die Bakterien fühlen sich in warmen Wasserleitungen wohl. Gefahr besteht vor allem durch fein zerstäubtes Wasser beim Duschen, durch Whirlpools oder Klimaanlagen. Gerade im Zentralraum merkt man aktuell eine Häufung. Die Patienten liegen teils mit schweren Lungenerkrankungen auf der Intensivstation.