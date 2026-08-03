Hammerlos, aber „im Fußball kann vieles passieren“

Hammerlos für den LASK! Im alles entscheidenden Duell um den Einzug in die Ligaphase der Champions League muss Österreichs Meister im Quali-Play-off gegen Celtic Glasgow ran. Von Didi Kühbauer gibt es Lobeshymnen für Schottlands Rekordmeister, aber „im Fußball kann vieles passieren“.
„Celtic Glasgow ist eine sehr traditionsreiche Mannschaft, die gemeinsam mit den Glasgow Rangers den schottischen Fußball seit Jahrzehnten prägt. Auch in der vergangenen Saison haben sie erneut die Meisterschaft gewonnen und sind deshalb in diesem Duell der Favorit“, unterstreicht der LASK-Trainer.
Für ihn steht fest: „Wir werden in beiden Spielen eine starke Leistung brauchen, um unsere Chance zu nutzen. Im Fußball kann vieles passieren. Wir freuen uns auf diese Aufgabe und werden alles daransetzen, das Beste daraus zu machen.“
Rückspiel zu Hause
Das Hinspiel findet am 18./19. August 2026 auswärts im Celtic Park statt. Das Rückspiel steigt eine Woche später (25./26. August) in der Oberösterreich Arena in Linz.
Bereits 2014 kam es zu einem Freundschaftsspiel gegen den LASK, das Celtic Glasgow mit 5:2 für sich entscheiden konnte. Diesmal soll es rot-weiß-roter Sicht anders laufen …
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