Selbst gezogene Polizeiwaffe stoppte Raser nicht

Zunächst folgte der Pkw auch noch dem Dienstwagen, bog jedoch dann nicht von der Autobahn ab, sondern beschleunigte, so die Polizei. Die Zivilstreife nahm die Verfolgung auf, der Tacho zeigte 205 km/h. Bei Sattledt verließ der Flüchtige dann die A1 und raste durch das Ortsgebiet, hieß es weiter. Kurz nach einem Bahnübergang wollte der Mann hinter einer Verkehrsinsel wenden, musste aufgrund eines Randsteines ein Stück rückwärtsfahren.