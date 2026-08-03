Sachkundenachweis jetzt auch für Reptilien nötig

Vier Unterrichtseinheiten

Der Experte, der über jahrzehntelange Erfahrung in der Terraristik verfügt, wird in vier Unterrichtseinheiten mit je 60 Minuten Dauer über rechtliche Grundlagen, den Umgang mit Reptilien und Amphibien, deren Unterbringung und die Zusammenarbeit mit dem Tierarzt aufklären. „Eine fundierte Ausbildung leistet einen wichtigen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Tierhaltung. Gut informierte Halter schaffen die besten Voraussetzungen für das Wohl ihrer Schützlinge und tragen gleichzeitig zum Schutz von Lebensräumen bei“, betont Esterbauer.