Badesee wurde wegen gefährlicher Algen gesperrt

Die Hitze der vergangenen Wochen setzt auch unseren Gewässern zu. Die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis (Oberösterreich) hat wegen eines Blaualgenbefalls ein Badeverbot für den Prameter Badesee ausgesprochen. Die Algen sind gefährlich für Menschen.
Analysen haben gezeigt, dass es einen Befall gibt. Denn wegen der nun schon lange anhaltenden Hitze und der Trockenheit haben sich die Algen in dem Badesee, der auch derzeit einen zu geringen Wasserzufluss hat, ausgebreitet und sind zu einem gesundheitlichen Problem geworden.
Gefährlich für Menschen
Denn Blaualgen können für Menschen gefährlich werden, da sie starke Gifte produzieren, die zu Hautentzündungen, Magen-Darm-Beschwerden und in schweren Fällen zu Atemnot führen können.
Wie lange das behördliche Badeverbot gelten wird, ist derzeit noch nicht klar. Das Wasser wird immer wieder analysiert. Entsprechende Schilder wurden rund um den Badesee von Bürgermeister Eduard Seib (ÖVP) aufgestellt.
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