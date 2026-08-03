Schattige Ausflugsziele für heiße Ferientage

Schon zehn Minuten zwischen Laub- und Nadelbäumen können helfen, Stress abzubauen, den Puls zu senken und neue Energie zu tanken. Verantwortlich dafür sind unter anderem Terpene – natürliche Duftstoffe, die das Immunsystem stärken und sich positiv auf Kreislauf und Nervensystem auswirken. „Der Wald ist Medizin – und auch deshalb ein echter Kraftplatz für Groß und Klein“, sagt Mikota. Die zertifizierte Waldbademeisterin muss es wissen: Viele Jahre hat die 57-Jährige mit Kindern in der Natur gearbeitet, ist selbst in den Mühlviertler „Highlands“ aufgewachsen. „Der Wald ist einfach der schönste Spielplatz. Auf Bäume klettern, Naturschätze sammeln und Elfenhäuser bauen: Man kann richtig zusehen, wie Kinder dabei zur Ruhe kommen.“