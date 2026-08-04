Dachdecker (33) stürzte fünf Meter in die Tiefe

Beim Anziehen von Schrauben hatte ein 33-jähriger Dachdecker am Montag in Schwertberg (OÖ) das Gleichgewicht verloren. Er stürzte fünf Meter ab und zog sich beim Aufprall auf dem harten Boden erhebliche Verletzungen zu.
Zu dem schweren Arbeitsunfall ist es am Montag gegen 14.30 Uhr im Gemeindegebiet von Schwertberg gekommen. Der 33-jähriger Dachdecker aus dem Bezirk Perg tauschte mit seinen Arbeitskollegen Dachplatten auf dem Dach einer Produktionshalle aus.
Ins Krankenhaus gebracht
Beim Festziehen einer Schraube verlor er das Gleichgewicht und fiel aus rund fünf Metern Höhe auf den Hallenboden. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert.
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