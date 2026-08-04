Wie Sie teure, unseriöse Schlüsseldienste erkennen

Nicht aufgepasst und die Haustüre fällt ins Schloss oder der Schlüssel bricht ab: Schnell muss ein Schlüsseldienst her, um die Tür wieder zu öffnen. Doch immer wieder gelangen Hilfesuchende an unseriöse Anbieter.
Bereits in dritter Generation ist das Villacher Unternehmen Rabl Ansprechpartner in Sachen Sicherheit, Schlüssel und Schlösser. Chef Ben Rabl ist in den vergangenen Wochen allerdings eines aufgefallen: „Es mehren sich derzeit Fälle von Türöffnungen durch unseriöse Anbieter“, berichtet er.
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