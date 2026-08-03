Notruf-App rettete 23-jährigem Patienten das Leben

Eine Notruf-App könnte einem 23-Jährigen das Leben gerettet haben. Der junge Mann war von Polizisten und einem von der Handy-Anwendung alarmierten Ersthelfer reanimiert worden, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Der Mann kam in stabilem Zustand ins Krankenhaus.
Polizeibeamte wurden am späten Sonntagvormittag nach einem Notruf wegen eines Herz-Kreislauf-Stillstands zu einem Wohnhaus in Kremsmünster beordert. Beim Eintreffen der Beamten befand sich bereits ein Ersthelfer vor dem Wohnhaus, welcher durch eine Ersthelfer-App über den Notfall informiert wurde. Im Haus konnte ein 23-Jähriger im Bett liegend vorgefunden werden, bei dem keine Atmung mehr feststellbar war.
Mit Reanimation begonnen
Die Beamten begannen im Zusammenwirken mit dem Ersthelfer sofort mit der Reanimation. Die Rettung und der Notarzt übernahmen die Reanimationsmaßnahmen nach ihrem Eintreffen und konnten den 23-Jährigen schlussendlich stabilisieren. Der 23-Jährige wurde anschließend von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.