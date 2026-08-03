Notruf-App rettete 23-jährigem Patienten das Leben

Polizeibeamte wurden am späten Sonntagvormittag nach einem Notruf wegen eines Herz-Kreislauf-Stillstands zu einem Wohnhaus in Kremsmünster beordert. Beim Eintreffen der Beamten befand sich bereits ein Ersthelfer vor dem Wohnhaus, welcher durch eine Ersthelfer-App über den Notfall informiert wurde. Im Haus konnte ein 23-Jähriger im Bett liegend vorgefunden werden, bei dem keine Atmung mehr feststellbar war.