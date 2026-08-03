„Wir investieren jetzt in schwierigen Zeiten“

Die Bauwirtschaft steckt seit einigen Jahren in der Krise. Das spürt auch der Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter aus Wels: Der Umsatz stagniert bei rund 330 Millionen Euro. Dennoch baut Holter nun um zwölf Millionen Euro in ein neues Kleinteilelager am Firmenareal in Wels, das im Herbst 2027 in Betrieb gehen soll. „Wir sind ein Familienunternehmen. Wir denken nicht ans nächste Quartal, wir denken in Generationen. Darum glaube ich, dass man genau jetzt investieren sollte, auch wenn die Zeit wirtschaftlich schwierig ist“, sagt Geschäftsführer Markus Steinbrecher anlässlich des Spatenstichs am Montag. Denn die Branche werde sich durch die Energiewende positiv entwickeln.