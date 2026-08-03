Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Frauen

Mehr Arbeitslose wegen höherem Pensionsalter

Oberösterreich
03.08.2026 11:45
37.653 Oberösterreicher sind derzeit auf Jobsuche (Symbolbild).
37.653 Oberösterreicher sind derzeit auf Jobsuche (Symbolbild).(Bild: Rithor - stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Die Zahl der Jobsuchenden steigt in Oberösterreich weiter leicht an, auf 37.653 Personen. Verantwortlich dafür ist vor allem das höhere Pensionsantrittsalter für Frauen, denn deswegen sind über 60-jährige Frauen nun länger arbeitslos.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote in Oberösterreich nun bei 5,1 Prozent (+0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat), wie das AMS am Montag bekanntgab. Bundesweit sind es, wie berichtet, 6,9 Prozent. Damit hat Oberösterreich, nach den saisonabhängigen Bundesländern Tirol und Salzburg, die niedrigste Arbeitslosenquote.

Erwarteter Effekt tritt ein
Doch auch hierzulande steigt die Zahl der Jobsuchenden: Im Juli waren 37.653 Oberösterreicherinnen und Oberösterreich arbeitslos gemeldet – um 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders stark war der Anstieg mit +4,9 Prozent bei den Frauen. Und das hat einen Grund: „Die Dauer der Arbeitslosigkeit älterer Frauen, vor allem bei über 60-Jährigen, hat sich aufgrund des gestiegenen Pensionsantrittsalters erhöht. Dadurch ist auch die Anzahl der Betroffenen merklich gestiegen“, sagt Iris Schmidt, Landesgeschäftsführerin des AMS OÖ.

Das Pensionsantrittsalter von Frauen wird in Österreich seit 2024 stufenweise angehoben, bis es 2033 an jenes der Männer angeglichen ist. Der Effekt, dass Frauen, die gegen Ende ihres Erwerbslebens auf Jobsuche sind, dadurch länger arbeitslos sind, bevor sie ihre Pension antreten können, war von vielen Experten erwartet worden.

Lesen Sie auch:
Paul Bacher (55) ist seit 1. Oktober Geschäftsführer von Spar in OÖ. Inklusive Interspar und ...
Spar-Chef im Interview
Wie können Brot, Butter und Co. billiger werden?
02.08.2026
Krone Plus Logo
„Zahlen werden zeigen“
Supermärkte der Zukunft? Billa testet Konzept
01.08.2026
Krone Plus Logo
Mehrwertsteuer-Posse
Wegen Steuersenkung gibt es weniger Pfand zurück
30.07.2026

„Längere Jobsuche“
Dennoch spricht Schmidt von einer „stabilen Beschäftigungsstruktur in den Unternehmen“. Das zeige sich in einer geringen Wechselbereitschaft des Personals. „Die daraus resultierende fehlende Dynamik führt derzeit bei Arbeitssuchenden zu längerer Jobsuche, insbesondere für Berufseinsteiger“, sagt die AMS-Chefin.

Positiv haben sich in Oberösterreich zuletzt die sofort verfügbaren offenen Stellen entwickelt – ihre Zahl stieg um 5,5 Prozent auf 19.507 an. Bundesweit gingen die offenen Stellen hingegen um drei Prozent zurück.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.08.2026 11:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
168.699 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
138.289 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
107.813 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2006 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1001 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Niederösterreich
Hitze ruiniert Ernte: „Mussten Tiere schlachten“
944 mal kommentiert
Josef Handl ist Milchbauer im Mostviertel: Die Felder sind heuer komplett trocken.
Mehr Oberösterreich
Grüne fordern Check
Welche Pflegeheime brauchen einen Hitzeschutz?
In Regau
Die Stars zum „Steckerlfischfiasko“ treffen
Bei Frauen
Mehr Arbeitslose wegen höherem Pensionsalter
„Ausnahmesituation“
Dürre-Alarm! Bauern fordern jetzt 300 Euro pro Kuh
Waldbaden mit Kindern
Schattige Ausflugsziele für heiße Ferientage
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf