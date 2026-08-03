Mehr Arbeitslose wegen höherem Pensionsalter

Erwarteter Effekt tritt ein

Doch auch hierzulande steigt die Zahl der Jobsuchenden: Im Juli waren 37.653 Oberösterreicherinnen und Oberösterreich arbeitslos gemeldet – um 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders stark war der Anstieg mit +4,9 Prozent bei den Frauen. Und das hat einen Grund: „Die Dauer der Arbeitslosigkeit älterer Frauen, vor allem bei über 60-Jährigen, hat sich aufgrund des gestiegenen Pensionsantrittsalters erhöht. Dadurch ist auch die Anzahl der Betroffenen merklich gestiegen“, sagt Iris Schmidt, Landesgeschäftsführerin des AMS OÖ.