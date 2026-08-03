Unverbesserlicher Alkolenker raste Polizei davon

Am Samstag war einem 41-Jährigen der Schein wegen Alkohol am Steuer abgenommen worden. Am Sonntag lieferte sich derselbe Lenker eine Verfolgungsjagd mit Polizisten.
Zu einer Verfolgungsjagd mit einem Alkolenker kam es am Sonntagnachmittag im Bezirk Freistadt. Eine Polizeistreife bemerkte das Auto eines 41-jährigen Linzers im Freistädter Stadtgebiet, als er damit auf der B125 Richtung Auffahrt zur S10 fuhr. Den Beamten fiel das Fahrzeug auf, weil dem 41-Jährigen am Tag zuvor nach einer betrunkenen Fahrt der Führerschein vorläufig abgenommen worden war.
Mit bis zu 190 km/h
Mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn versuchten die Polizisten, den Mann zum Anhalten zu bewegen. Sämtliche Anhalteversuche missachtete dieser jedoch. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er durch das Stadtgebiet und lenkte dann seinen Wagen auf die S10 Richtung Linz. Insgesamt drei Polizeistreifen positionierten sich vor und hinter dem 41-Jährigen, um ihn zu stoppen. Der Flüchtende fuhr jedoch mit Geschwindigkeiten von bis zu 190 km/h und einer äußerst riskanten Fahrweise davon. Er wechselte immer wieder die Fahrstreifen, bremste und beschleunigte scheinbar grundlos und brachte andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.
Alkohol und Medikamente
Auch die Sperre des Tunnels Götschka, die in der Zwischenzeit veranlasst wurde, ignorierte er. Am Ende des Tunnels kollidierte er mit der Tunnelwand und kam zum Stillstand. Die Polizisten konnten ihn unverletzt aus dem Wagen bringen und festnehmen. Der Alkotest ergab 1,26 Promille. Außerdem teilte der 41-Jährige den Beamten mit, dass er Medikamente eingenommen habe. Der Mann wird angezeigt.
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