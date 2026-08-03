Unverbesserlicher Alkolenker raste Polizei davon

Mit bis zu 190 km/h

Mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn versuchten die Polizisten, den Mann zum Anhalten zu bewegen. Sämtliche Anhalteversuche missachtete dieser jedoch. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er durch das Stadtgebiet und lenkte dann seinen Wagen auf die S10 Richtung Linz. Insgesamt drei Polizeistreifen positionierten sich vor und hinter dem 41-Jährigen, um ihn zu stoppen. Der Flüchtende fuhr jedoch mit Geschwindigkeiten von bis zu 190 km/h und einer äußerst riskanten Fahrweise davon. Er wechselte immer wieder die Fahrstreifen, bremste und beschleunigte scheinbar grundlos und brachte andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.