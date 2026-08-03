Welche Pflegeheime brauchen einen Hitzeschutz?

21 Alten- und Pflegeheime in Oberösterreich erhalten eine Förderung vom Land OÖ und der EU, um Maßnahmen zum Hitzeschutz umzusetzen. Doch wie schaut es bei den anderen 113 Seniorenheimen aus? Weil der Soziallandesrat das nicht ausreichend beantwortet, fordern die Grünen nun eine Überprüfung aller Einrichtungen.
Weil ältere Menschen besonders unter anhaltender Hitze leiden, wollten die Grünen in einer Anfrage an Soziallandesrat Christian Dörfel wissen, welche Hitzeschutzmaßnahmen das Land OÖ in Pflegeheimen plant. Schon Mitte Juni gab der ÖVP-Politiker bekannt, dass konkrete bauliche Projekte in 21 Heimen gefördert werden. Die dafür veranschlagten Kosten von 1,46 Millionen Euro werden zum Großteil vom Land (512.000 Euro) und der EU (386.000 Euro) abgedeckt.
„Alle 134 Heime checken!“
Nun liegt auch die Beantwortung der Anfrage aus dem Sozialressort vor – und die fällt nicht zur Zufriedenheit der Grünen aus. Denn abgesehen von den genannten 21 Projekten gebe Dörfel keine ausreichende Antwort auf die Frage, wo sonst noch Hitzeschutzmaßnahmen nötig wären. Das Land brauche aber einen vollständigen Überblick über den Status quo, meint die Grüne Klimaschutzsprecherin Anne-Sophie Bauer: „Man muss wissen, wie viele und welche Alten- und Pflegeheime ausreichend Schutz haben und wo er dringend nötig ist.“ Ihre Forderung: „Alle 134 Alten- und Pflegeheime müssen jetzt auf den Hitzeschutz gecheckt werden. Wenn es keinen oder zu wenig baulichen oder technischen Schutz gibt, muss er hergestellt werden.“
Zudem müsse es für Neubauten und Sanierungen Mindeststandards im Hinblick auf Hitzeschutz geben. Eine entsprechende angekündigte einheitliche Baurichtlinie solle rasch vorgelegt und konsequent umgesetzt werden.
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