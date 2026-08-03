Welche Pflegeheime brauchen einen Hitzeschutz?

„Alle 134 Heime checken!“

Nun liegt auch die Beantwortung der Anfrage aus dem Sozialressort vor – und die fällt nicht zur Zufriedenheit der Grünen aus. Denn abgesehen von den genannten 21 Projekten gebe Dörfel keine ausreichende Antwort auf die Frage, wo sonst noch Hitzeschutzmaßnahmen nötig wären. Das Land brauche aber einen vollständigen Überblick über den Status quo, meint die Grüne Klimaschutzsprecherin Anne-Sophie Bauer: „Man muss wissen, wie viele und welche Alten- und Pflegeheime ausreichend Schutz haben und wo er dringend nötig ist.“ Ihre Forderung: „Alle 134 Alten- und Pflegeheime müssen jetzt auf den Hitzeschutz gecheckt werden. Wenn es keinen oder zu wenig baulichen oder technischen Schutz gibt, muss er hergestellt werden.“