China plant Invasion Taiwans – mit Russlands Hilfe

China plant einen Angriff auf Taiwan – und das mit russischer Hilfe. Das zeigen jetzt geleakte Geheimdokumente. Demnach baut Moskau ein hypermodernes Kommandosystem für die Volksrepublik, das bei einer Invasion zum Einsatz kommen könnte. Krone+ kennt die Hintergründe.
Es sind explosive Enthüllungen in einer geopolitisch angespannten Lage: Vom internationalen Hacker-Kollektiv „Black Moon“ in insgesamt fünf Tranchen geleakte Dokumente beweisen, dass der staatliche russische Rüstungskonzern Rosoboronexport für das chinesische Militär ein automatisiertes Kommandosystem für Luftlandetruppen entwickelt. Der Projektname lautet „Sword 208“.
