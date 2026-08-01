73-jähriger Wanderer wie vom Erdboden verschluckt

Im Wandergebiet Fellhorn/Kanzelwand an der Grenze des Kleinwalsertals zu Deutschland wird seit Donnerstag ein 73-jähriger Tourist gesucht. Der an Demenz erkrankte Mann verschwand während einer Tour. Eine großangelegte Such blieb bisher ohne Erfolg.
Der 73-jährige Urlaubsgast war am frühen Nachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau im Wandergebiet an der Grenze zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal unterwegs. Einmal verlor die Frau ihren Gatten kurz aus den Augen – und schon war dieser wie vom Erdboden verschluckt.
Suche auf Österreich ausgeweitet
Eine sofort von der deutschen Bergwacht und Polizei eingeleitete Suchaktion verlief zunächst ergebnislos. Am Freitag wurde die Suche daher auf das Kleinwalsertal ausgedehnt. Zuletzt ist der Abgängige am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr von zwei Wanderern auf dem Weg zwischen der Alpe Bierenwang und der Zweiländerbahn gesehen worden. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sich der Mann abseits der markierten Wege befindet.
Brillenträger mit blauem Poloshirt
Der Vermisste ist etwa 178 cm groß, von schlanker Statur und trägt eine Brille. Bekleidet war er mit einem blauen Poloshirt. Zudem führte er einen grünen Rucksack der Marke Deuter mit sich. Trotz seiner Erkrankung ist der Mann körperlich topfit und folglich sehr gut zu Fuß. Hinweise zum Aufenthaltsort des 73-Jährigen werden an die Polizeiinspektion Kleinwalsertal oder jede andere Dienststelle erbeten.
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