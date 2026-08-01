73-jähriger Wanderer wie vom Erdboden verschluckt

Suche auf Österreich ausgeweitet

Eine sofort von der deutschen Bergwacht und Polizei eingeleitete Suchaktion verlief zunächst ergebnislos. Am Freitag wurde die Suche daher auf das Kleinwalsertal ausgedehnt. Zuletzt ist der Abgängige am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr von zwei Wanderern auf dem Weg zwischen der Alpe Bierenwang und der Zweiländerbahn gesehen worden. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sich der Mann abseits der markierten Wege befindet.