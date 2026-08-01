Elfjähriger am Weg zum Bus von Pkw erfasst

Ein Elfjähriger wollte im Kleinwalsertal über einen Schutzweg zu einem Bus eilen. Dabei wurde der Bub von einem Pkw erfasst, dessen Lenker ihn zu spät sah. Der Schüler wurde mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen, kam aber mit leichten Blessuren davon.
Ereignet hat sich der Vorfall am Freitagvormittag auf der Walserstraße. Ein elfjähriger Schüler lief dort auf dem Gehsteig, um einen auf der gegenüberliegenden Seite haltenden Linienbus zu erreichen. Als er den dafür vorgesehenen Schutzweg betrat, wurde er vom Pkw eines 67-jährigen Mannes erfasst und auf den Gehsteig geschleudert.
Mit Helikopter ins Spital
Der Autofahrer dürfte den Buben übersehen haben, da sich der Zebrastreifen unmittelbar nach einer schwer einsehbaren Rechtskurve befindet. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Elfjährige vom Notarzthubschrauber „Gallus 1“ ins Krankenhaus nach Immenstadt geflogen. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen und konnte die Klinik noch am selben Tag wieder verlassen. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.
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