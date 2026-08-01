Elfjähriger am Weg zum Bus von Pkw erfasst

Mit Helikopter ins Spital

Der Autofahrer dürfte den Buben übersehen haben, da sich der Zebrastreifen unmittelbar nach einer schwer einsehbaren Rechtskurve befindet. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Elfjährige vom Notarzthubschrauber „Gallus 1“ ins Krankenhaus nach Immenstadt geflogen. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen und konnte die Klinik noch am selben Tag wieder verlassen. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.