Wenn einem Vorarlberger etwas „verliedat“

Mindestens so oft wird verlieda jedoch in unpersönlicher oder passiver und verneinter Form verwendet: es verliedat´s ned oder es mag’s ned (ver)lieda. Damit meint der Alemanne, dass ein beliebiger Zustand nicht (länger) tragbar, aushaltbar oder akzeptabel ist, wie in diesem Beispiel: „Es verliedat üser Verein ned, wenn koan meh ge trainiera kunnt!“