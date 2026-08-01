Waldbrand mit Löschhubschrauber bekämpft

Die Waldbrandgefahr in Vorarlberg ist derzeit so groß wie noch selten. Wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein, zeigte sich am Freitagabend in der Großwalsertaler Gemeinde Fontanella.
Bereits ein kleiner Funke könnte ein Inferno entfachen. Am Freitagabend wurde den Beamten der Polizeiinspektion Thüringen von aufmerksamen Einheimischen eine Rauchentwicklung nahe der Baumgrenze im Bereich Blasenka (Gemeindegebiet Fontanella) gemeldet. Die Polizei hielt sofort Nachschau – und sah vom Tal aus ebenfalls Rauchschwaden über das Berggebiet ziehen. In weiterer Folge wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ zur Erkundung des betroffenen Bereichs angefordert. Die Besatzung entdeckte schließlich in einem Waldstück nahe dem Seewaldsee mehrere Glutnester.
„Bambi Bucket“ im Einsatz
Das offenbar gerade im Aufflammen begriffene Feuer war dann schnell gelöscht. Auch das erledigte die „Libelle“-Crew: Mittels eines sogenannten „Bambi Buckets“ wurde Wasser aus dem Seewaldsee geholt, mit diesem wurden dann die Brandherde bekämpft.
Bei Kontrollflug des Polizeihubschraubers am Samstagmorgen konnte endgültig Entwarnung gegeben werden, es wurden keine weiteren Glutnester gefunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.