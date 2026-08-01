Waldbrand mit Löschhubschrauber bekämpft

„Bambi Bucket“ im Einsatz

Das offenbar gerade im Aufflammen begriffene Feuer war dann schnell gelöscht. Auch das erledigte die „Libelle“-Crew: Mittels eines sogenannten „Bambi Buckets“ wurde Wasser aus dem Seewaldsee geholt, mit diesem wurden dann die Brandherde bekämpft.

Bei Kontrollflug des Polizeihubschraubers am Samstagmorgen konnte endgültig Entwarnung gegeben werden, es wurden keine weiteren Glutnester gefunden.