Pulins schießt „ihre“ Altacherinnen eiskalt ab

Einst traf die ungarische Nationalteamspielerin Brigitta Pulins am laufenden Band für die Damen des SCR Altach. Seit Samstagnachmittag wissen die Vorarlbergerinnen wie es sich anfühlt, wenn man die 26-Jährige zur Gegnerin hat. Bei der 2:6-Auswärtsniederlage bei Sturm Graz traf Pulins gleich viermal für die Steirerinnen.
Im Herbst 2025 ging Brigitta Pulins noch – sehr erfolgreich – für Altachs Damen auf Torjagd. Im Winter verließ die ungarische Teamspielerin mit kanadischen Wurzeln die Rheindörflerinnen Richtung Grasshoppers Zürich. Mittlerweile ist sie mit ihrer Lebensgefährtin Sarah-Lisa Dübel – einst Torfrau bei Altach – bei Sturm Graz gelandet.
Altach mit Chancen und Toren
Gleich im ersten Pflichtspiel für die Steirerinnen wartete der Ex-Klub auf das Duo. Und da zeigte Pulins, dass sie nichts von ihrer Torgefahr verloren hat. Gleich viermal traf die 26-Jährige in den ersten 47 Minuten, „ballerte“ Altach fast im Alleingang weg. Dabei waren es die Vorarlbergerinnen, die anfangs die besseren Torchancen vorgefunden hatten und auch immer wieder gefährlich vor Dübels Tor kamen. Mehr als die Ehrentore durch Nayana Ebersold (52.) und Julia Kofler (90.+1), sowie ein Stangenschuss von Mia Bertsch knapp vor der Pause waren aber nicht drinnen. Nach Toren von Breznik und Krumböck endete die Partie mit 6:2 für die Hausherrinnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.