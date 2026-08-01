Pulins schießt „ihre“ Altacherinnen eiskalt ab

Altach mit Chancen und Toren

Gleich im ersten Pflichtspiel für die Steirerinnen wartete der Ex-Klub auf das Duo. Und da zeigte Pulins, dass sie nichts von ihrer Torgefahr verloren hat. Gleich viermal traf die 26-Jährige in den ersten 47 Minuten, „ballerte“ Altach fast im Alleingang weg. Dabei waren es die Vorarlbergerinnen, die anfangs die besseren Torchancen vorgefunden hatten und auch immer wieder gefährlich vor Dübels Tor kamen. Mehr als die Ehrentore durch Nayana Ebersold (52.) und Julia Kofler (90.+1), sowie ein Stangenschuss von Mia Bertsch knapp vor der Pause waren aber nicht drinnen. Nach Toren von Breznik und Krumböck endete die Partie mit 6:2 für die Hausherrinnen.