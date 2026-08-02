Waldbrand im Paradies brachte Florianis ans Limit



Das Gamperdonatal zählt zu den schönsten Flecken in Vorarlberg, das Gebiet trägt nicht umsonst den Namen Nenzinger Himmel. Am Samstag war das Paradies allerdings akut bedroht. Vermutlich schon am Freitag war in einem abgelegenen Waldstück ein Feuer ausgebrochen, Grund dafür dürfte ein Blitzeinschlag gewesen sein. Am Samstag entdeckte schließlich ein Hirte den Brand. Das war ein großes Glück – man mag sich gar nicht ausdenken, was passiert wäre, hätten sich die Flammen weiter durch das trockene Unterholz fressen können.