Eine erschütternde Zukunftsvision

Ein trauriger Bauer, ein optimierter Liebhaber

Doch da gibt es ein paar Personen, die sich noch erinnern an die Zeit vor der „Klippe“, an deren Übergang sich alles verändert hat. Ein Bauer etwa (Jacques Imbrailo), der den Hof von seinen Vorfahren übernommen hat und sich zurücksehnt in die Zeit, in der er mit seinen Händen noch die Erde spürte. Bereits die maschinelle Bestellung der Felder sei ein grausamer Einschnitt gewesen, denkt er im Rückblick. Oder die Frau (Emma Kajander), die sich an ihren Geliebten erinnert, an körperliche Berührungen, an Küsse. Doch als er sie verlassen hat, schafft sie sich mittels Algorithmen einen Mann, an dem alles noch perfekter ist und „der an geeigneten Stellen ein paar Zentimeter mehr hat“ (der einzige Schmunzler des Abends).