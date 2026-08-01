Keine Feuerwerke am Schweizer Nationalfeiertag

Fast noch lieber als mit Kuhglocken bimmeln, fackeln unsere eidgenössischen Nachbarn Feuerwerke ab. Und an keinem Tag tun sie das leidenschaftlicher als am 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag. Davon machen sich jedes Jahr auch viele Vorarlberger ein Bild: Im Ländle hat es fast schon Tradition, den Schweizer Pyrowahnsinn aus sicherer Entfernung – vom Bodenseeufer oder einem Gipfel aus – zu verfolgen.