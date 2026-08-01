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Vermisster Wanderer nach zwei Tagen gefunden

Vorarlberg
01.08.2026 16:30
Das Fellhorn ist ein sehr beliebter Wanderberg (Archivbild).
Das Fellhorn ist ein sehr beliebter Wanderberg (Archivbild).(Bild: Oberstdorf)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Donnerstag war im Grenzgebiet zwischen Oberstdorf (D) und dem Vorarlberger Kleinwalsertal ein 73-jähriger Wanderer von einem Moment auf den anderen verschwunden. Zwei Tage wurde nach dem demenzkranken Mann gesucht, am Samstag konnte er wohlbehalten aufgefunden werden. 

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Der 73-jährige Urlaubsgast war am frühen Donnerstagnachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau im Wandergebiet an der Grenze zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal unterwegs. Einmal verlor die Frau ihren Gatten kurz aus den Augen – und schon war dieser wie vom Erdboden verschluckt.

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