Vermisster Wanderer nach zwei Tagen gefunden

Am Donnerstag war im Grenzgebiet zwischen Oberstdorf (D) und dem Vorarlberger Kleinwalsertal ein 73-jähriger Wanderer von einem Moment auf den anderen verschwunden. Zwei Tage wurde nach dem demenzkranken Mann gesucht, am Samstag konnte er wohlbehalten aufgefunden werden.
Der 73-jährige Urlaubsgast war am frühen Donnerstagnachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau im Wandergebiet an der Grenze zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal unterwegs. Einmal verlor die Frau ihren Gatten kurz aus den Augen – und schon war dieser wie vom Erdboden verschluckt.
Suche auf Österreich ausgeweitet
Eine sofort von der deutschen Bergwacht und Polizei eingeleitete Suchaktion verlief zunächst ergebnislos. Am Freitag wurde die Suche daher auf das Kleinwalsertal ausgedehnt. Am Samstag dann schließlich die erlösende Botschaft: Der Demenzkranke, der körperlich aber topfit ist, wurde im Bereich des Oberstdorfer Fellhorns aufgefunden. Es geht ihm gut, er ist wohlauf!
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