Vermisster Wanderer nach zwei Tagen gefunden

Suche auf Österreich ausgeweitet

Eine sofort von der deutschen Bergwacht und Polizei eingeleitete Suchaktion verlief zunächst ergebnislos. Am Freitag wurde die Suche daher auf das Kleinwalsertal ausgedehnt. Am Samstag dann schließlich die erlösende Botschaft: Der Demenzkranke, der körperlich aber topfit ist, wurde im Bereich des Oberstdorfer Fellhorns aufgefunden. Es geht ihm gut, er ist wohlauf!