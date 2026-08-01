Berühmte Sommerfrischler im schönen Ländle

Er kam davon, konnte nach Zürich weiterreisen und teilte seinem Verleger schnell den berühmt gewordenen Satz mit. Im Sommer 1932 hielt er sich abermals in der Montfortstadt auf, wohnte mit seiner Frau Nora Barnacle (die angeblich nicht eine einzige Zeile ihres Mannes gelesen haben soll) ungefähr drei Wochen lang im Hotel „Löwen“. Dort habe er über seinem späten Roman „Finnegans Wake“ gebrütet. Ob sich wohl jemand nach ihm umgedreht hat, wenn er die Marktgasse rauf- und runterging? „Oha! Do kut da berühmte Tschoiss!“