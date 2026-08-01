Die Fahrt in den Urlaub endet in den Leitschienen

Ein deutscher Pkw-Lenker verlor am Freitagabend auf der Walgauautobahn die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Wagen mit zwei Kindern an Bord schleuderte bei Nüziders über beide Spuren und prallte in die Leitplanke. Für die Familie war es ein unglücklicher Auftakt ihres geplanten Urlaubs in Schruns.
Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr war ein deutscher Pkw-Lenker auf der Autobahn A14 zwischen Nenzing und Bludenz auf der Überholspur in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von seiner Spur abkam. Der Wagen touchierte die Mittelleitschiene, wodurch er seitlich aufgerissen wurde, auch das linke Vorderrad fing verloren.
Entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand gekommen
Das Fahrzeug schleuderte daraufhin unkontrolliert über beide Fahrbahnen und krachte auf dem Pannenstreifen mit dem Heck in die Außenleitschiene. Dort kam es entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Lenker und die zwei mitfahrenden Kinder wurden vom Rettungsteam an der Unfallstelle erstversorgt. Die Feuerwehr Nenzing sicherte den Bereich ab und leitete den Verkehr einspurig vorbei.
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