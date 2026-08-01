Die Fahrt in den Urlaub endet in den Leitschienen

Entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand gekommen

Das Fahrzeug schleuderte daraufhin unkontrolliert über beide Fahrbahnen und krachte auf dem Pannenstreifen mit dem Heck in die Außenleitschiene. Dort kam es entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Lenker und die zwei mitfahrenden Kinder wurden vom Rettungsteam an der Unfallstelle erstversorgt. Die Feuerwehr Nenzing sicherte den Bereich ab und leitete den Verkehr einspurig vorbei.