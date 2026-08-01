18-jähriger Kletterer stürzt 15 Meter in die Tiefe

Ein Sicherungsfehler hatte am Freitag im Klettergarten Spullerplatte dramatische Folgen. Ein junger Tourist aus Deutschland fiel über eine senkrechte Felswand und zog sich dabei schwere Blessuren zu. Er wurde per Helikopter ins LKH Feldkirch geflogen.
Zugetragen hat sich der Vorfall am Freitagnachmittag im Klettergarten Spullerplatte in Dalaas. Ein 18-jähriger deutscher Urlauber war dort mit seiner gleichaltrigen Partnerin und einem Bergführer unterwegs. Als sich der junge Mann am Standplatz zwischen erster und zweiter Seillänge befand, hängte er seine Selbstsicherung aus. Kurz darauf verlor er das Gleichgewicht, kippte nach hinten und wurde von seiner Partnerin, die ihn in diesem Moment nicht sicherte, nicht gehalten.
Vom Seilende gebremst
Der Absturz über die nahezu senkrechte Felswand wurde erst nach rund 10 bis 15 Metern vom Knoten am Seilende jäh gestoppt. Durch die Seildehnung schlug der Verunfallte aber vermutlich dennoch am Boden auf. Nach der Erstversorgung durch den Bergführer wurde der schwer Verletzte vom Notarzthubschrauber „Gallus 1“ mittels Tau geborgen und in den Schockraum des LKH Feldkirch geflogen.
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