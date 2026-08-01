18-jähriger Kletterer stürzt 15 Meter in die Tiefe

Zugetragen hat sich der Vorfall am Freitagnachmittag im Klettergarten Spullerplatte in Dalaas. Ein 18-jähriger deutscher Urlauber war dort mit seiner gleichaltrigen Partnerin und einem Bergführer unterwegs. Als sich der junge Mann am Standplatz zwischen erster und zweiter Seillänge befand, hängte er seine Selbstsicherung aus. Kurz darauf verlor er das Gleichgewicht, kippte nach hinten und wurde von seiner Partnerin, die ihn in diesem Moment nicht sicherte, nicht gehalten.