Serientäterin (32) muss vier Jahre ins Gefängnis

Die Liste der Vorwürfe ist lang: Ladendiebstahl, unbefugtes Eindringen in eine fremde Wohnung und ein mutmaßlicher Raub bei einer 68-jährigen Frau. Aber der Reihe nach: Bei einem nächtlichen „Besuch“ schlug die Angeklagte gemeinsam mit einem Begleiter so lange auf eine Terrassentür ein, bis diese aufging – nur um dann festzustellen, dass sie in der falschen Wohnung gelandet waren. Diesen Vorfall gestand sie ebenso wie den Ladendiebstahl.